Перевоплощение в русалку становится модным увлечением

Русалки когда-то были частью фольклора и сказок, но в последние годы превращаются в мейнстрим. В мире..

Русалки когда-то были частью фольклора и сказок, но в последние годы превращаются в мейнстрим. В мире появляется всё больше женщин, желающих примерить на себя сказочный образ и поплавать с хвостом.

В разных странах проводят турниры русалок. Недавно съезд сказочных дев прошёл в Калифорнии. Он привлёк более 300 участниц из США и Канады.

[Эшли Растад, соучредитель Калифорнийской конвенции русалок]:

«У нас многое предусмотрено для детей. Мы проводим мастер-классы для тех, кто хочет стать профессиональной русалкой или просто любителем. Мы также продаём специальные костюмы».

Кейси Робин приезжает сюда не в первый раз. Здесь продаёт свои рисунки с русалками, а также сама перевоплощается в этот образ и плавает с хвостом по водным просторам.

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[Кейси Робин, участница съезда русалок]:

«В это время я представляю себя принцессой-русалкой, представляю себе далёкий город и его обитателей. В мыслях это всё выглядит классно».

На популярное увлечение откликнулась индустрия моды и дизайна. Раньше костюм в виде хвоста русалки делали из силикона. Наряд мог весть больше 20 килограммов и стоил 6000 долларов.

Теперь дизайнеры создают русалочьи хвосты из более лёгкого материала, и стоят они намного дешевле. Кроме того, появилась целая наука плавания по-русалочьи. Ей обучают в разных странах, в том числе на Филиппинах.

[Мерил Луиза Рек, студентка курса русалок]:

«Образ русалки интересный и загадочный. Мне он очень нравится. Я с детства поклонница русалочки Ариэль. Так что сбылась моя детская мечта».

А в Вашингтоне появилось общество полных русалок. Для них специально делают костюмы больших размеров.

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