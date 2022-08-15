Ковёр из живых цветов появился на главной площади Брюсселя

Ковёр из живых цветов вновь у Брюссельской ратуши. Красочный фестиваль с полувековой историей вернулся в столицу..

Ковёр из живых цветов вновь у Брюссельской ратуши. Красочный фестиваль с полувековой историей вернулся в столицу Бельгии после двух лет пандемии. Несмотря на 30-градусную жару свежесрезанные бутоны укладывают прямо на брусчатку.

[Дельфина Хуба, организатор]:

«Европа переживает трудные времена из-за жары и пожаров, поэтому мы очень хотели, чтобы наш цветочный ковер, визитная карточка города, появился, несмотря на трудности».

Тема этого года – арабески. Замысловатые восточные узоры, популярные в Европе со времён Средневековья, были и темой первого фестиваля в 1971.

В период аномальной жары дизайнерам пришлось отказаться от главного цветка фестиваля – бегоний. Их заменили на бельгийские георгины, которые более устойчивы к жаре.

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Кроме того, появились цветы в горшках. Это ещё и дань экологии. Ожидается, что картина выдержит четыре дня.

[Аннет Кац, участница]:

«Всё увядает, и ковер через несколько дней увянет. Но мы должны адаптироваться. В этом трудность нашей работы. Несколько недель назад мы поняли, что погода не изменится, поэтому вместо множества бегоний теперь георгины. В композициях также используем кору дерева».

На раскладку цветочного узора ушло шесть часов. Помогало около сотни волонтёров. Многие приехали из-за границы.

[Кадрие Чакар, участница]:

«Я не думаю, что жара сильно беспокоит людей. Лично у меня всё прекрасно. Всем воды хватает. Я не слышала, чтобы кто-то жаловался!» [Ру Агилар Агуадо, участница]:

«В эфемерном искусстве мы привыкли работать в любую погоду. Наоборот, солнце помогает цветам и краскам быть более яркими».

Площадь композиции – полторы тысячи квадратных метров. Для неё использовали 400 тысяч цветов.

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