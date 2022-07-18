Как рыбалка помогает трудным детям

Уильям Данн из города Лейкленда – отец трёх детей. Рядом с ним жил мальчик, у которого нет папы.

Уильям – заядлый рыбак. Мужчина рассказал, что в детстве рыбачил с отцом. Это увлечение всегда приносило ему спокойствие. Оно также научило его терпению. «Когда ты на воде, можешь забыть о своих проблемах и просто ценить это мгновение», – добавил он. Обычно все выходные мужчина проводит на рыбалке.

Уильям связался с мамой мальчика и пригласил его на рыбалку. Ребёнок был рад такому походу. На следующие выходные Уильям учил рыбачить друзей маленького соседа. С тех пор по выходным он стал брать группы детей на рыбалку.

У многих мальчиков нет отцов, некоторые живут в приёмных семьях и часто переезжают из одной семьи в другую. «Они многое пережили и повидали, их жизнь была трудной. Но когда они ловили рыбу, всё это забывалось. Ребята смеялись. У них также появлялись новые друзья», – рассказал мужчина.

Сначала Уильям тратил значительную часть своей зарплаты на еженедельные рыболовные походы на лодках. Затем основал некоммерческую организацию Take a Kid Fishing Inc. в Лейкленде. За последние три с половиной года Уильям и несколько волонтёров познакомили с рыбалкой более 2500 детей – большинство из них без отцов.

Каждый ребёнок, участвующий в программе, получает удочки и ящики для снастей. Ребята учатся помогать друг другу и преодолевать трудности, а также вырабатывают терпение. «Уильям помогает мне расти, беря меня на рыбалку. Я благодарен ему за это», – сказал один из ребят.

«Нет ничего лучше, чем почувствовать первое натяжение лески и увидеть, как лицо ребёнка озаряется улыбкой», – говорит Уильям. «Я чувствую себя счастливым свидетелем этого события каждые выходные», – добавил он.