Собственная радиостанция появилась у венгерских цыган в Будапеште. Называется «Дих», что означает «видеть». В роли ведущих..

В Венгрии появилась радиостанция, которая рассказывает о жизни цыган

Собственная радиостанция появилась у венгерских цыган в Будапеште. Называется «Дих», что означает «видеть». В роли ведущих выступают деятели искусства и культуры цыганской национальности.

Пока на радио одиннадцать программ. Все они рассказывают о жизни цыган – их традициях и проблемах, с которыми приходится сталкиваться.

[Беттина Почай, ведущая]:

«Я хочу изменить отношение к цыганам в обществе. Хочу в полной мере осветить ценности их традиций и то, сколького хорошего делали цыгане для общества на протяжении истории».

По некоторым оценкам, в Венгрии живёт примерно миллион цыган. Это 10% населения страны. И хотя цыгане появились здесь в XIV – XV веках, но до сих пор сталкиваются с дискриминацией.

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Большая часть цыганской общины живёт бедно, многие не работают. Высшее образование получает примерно 1%. Дети в основном заканчивают только начальную школу.

[Санди Минзари, ведущая]:

«Наши мужчины думают, что наше место на кухне. Мы обязаны постоянно что-то делать. И если живёшь в традиционной цыганской семье, то нельзя водить машину, женщина должна всё время быть дома и воспитывать много детей. Такой должна быть её жизнь».

Одна из ведущих радио также проводит тематические экскурсии для туристов, в том числе – и зарубежных. Им тоже рассказывает о цыганской жизни.

Сейчас в Венгрии коренное население страны стареет и уменьшается. При этом цыган всё больше. По мнению экспертов, к 2050 году их численность удвоится.

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