«Инвалидное кресло» для золотой рыбки помогает ей выжить

Владельцы золотых рыбок создают для своих питомцев приспособления, которые называют «инвалидным креслом». Оно помогает больной рыбке сохранять равновесие.

Обычно такие конструкции делают для золотых рыбок, с инфекцией плавательного пузыря. Из-за болезни они не могут плавать и лежат на боку. Если рыбку так оставить, она умрёт.

Поэтому любители аквариумных рыбок делают конструкции из ткани, прикрепив к ним пробку-поплавок, некоторые используют трубки для воздуха. Пока идёт лечение рыбка легко двигается в «инвалидном кресле», используя боковые плавники.

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