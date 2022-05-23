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Сильные грозы в Индии: 34 человека убило молнией

Сильные грозы в Индии: 34 человека убило молнией

Несколько десятков человек погибли на востоке Индии в результате ударов молний. Это произошло в штате Бихар...

Дата загрузки: 2022-05-23

Сильные грозы в Индии: 34 человека убило молнией
Несколько десятков человек погибли на востоке Индии в результате ударов молний. Это произошло в штате Бихар. Сильные грозы несколько дней бушевали в 16 районах штата.

[Рену Деви, замминистра штата Бихар]:
«Здесь произошла трагедия. Погибло 34 человека и трое животных».

[житель штата Бихар]:
«Нам негде жить. Всё разрушено».

Родственникам погибших обещают выплатить по 400 тысяч рупий. Это больше пяти тысяч долларов США.

Сильные грозы в начале сезона дождей в Индии – явление обычное. Однако эксперты говорят, что теперь они стали масштабнее из-за изменения климата.

А в северо-восточном штате Ассам продолжают спасаться от сильных наводнений. Люди пытаются перебраться на возвышенности. Строят себе убежища на скорую руку.

[житель штата Ассам]:
«Всё было повреждено. Мы успели взять только немного одежды. Где нам взять еды? Мы голодные, еды нет».

По данным властей, утонуло уже семь человек. В целом покинуть свои дома из-за наводнений были вынуждены более 500 тысяч жителей.
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