Сильные грозы в Индии: 34 человека убило молнией

Несколько десятков человек погибли на востоке Индии в результате ударов молний. Это произошло в штате Бихар...
Дата загрузки: 2022-05-23
[Рену Деви, замминистра штата Бихар]:
«Здесь произошла трагедия. Погибло 34 человека и трое животных».
[житель штата Бихар]:
«Нам негде жить. Всё разрушено».
Родственникам погибших обещают выплатить по 400 тысяч рупий. Это больше пяти тысяч долларов США.
Сильные грозы в начале сезона дождей в Индии – явление обычное. Однако эксперты говорят, что теперь они стали масштабнее из-за изменения климата.
А в северо-восточном штате Ассам продолжают спасаться от сильных наводнений. Люди пытаются перебраться на возвышенности. Строят себе убежища на скорую руку.
[житель штата Ассам]:
«Всё было повреждено. Мы успели взять только немного одежды. Где нам взять еды? Мы голодные, еды нет».
По данным властей, утонуло уже семь человек. В целом покинуть свои дома из-за наводнений были вынуждены более 500 тысяч жителей.
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