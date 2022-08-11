Мировой рекорд фридайвинга: погрузиться в океан на 120 метров

Француз Арно Жеральд побил мировой рекорд по самому глубокому погружению без снаряжения. Фридайвер опустился до отметки..

Француз Арно Жеральд побил мировой рекорд по самому глубокому погружению без снаряжения. Фридайвер опустился до отметки в 120 метров. Это как 35-этажный дом.

В общей сложности Арно задержал дыхание на 3 минуты 34 секунды. Кислородным баллоном не пользовался. Для 26-летнего фридайвера это уже седьмой мировой рекорд.

[Арно Жеральд, фридайвер]:

«Чувствую себя очень хорошо. До сих пор не могу поверить. Такая глубина… Ещё несколько лет назад мы не могли даже вообразить, что её покорим. Конечно, это командная работа».

Француз установил рекорд в рамках ежегодных соревнований Vertical Blue, которые проходят на Багамах. В них участвовал 41 спортсмен.

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При этом с каждым погружением Арно устанавливал новый рекорд. В первый день он опустился на 117 метров , в четвёртый – на 119. Наконец на шестой день он пошел ещё дальше, опустившись на 120.

[Арно Жеральд, фридайвер]:

«Зимой я приложил все усилия, чтобы тренироваться и совершить это погружение безопасно с помощью команды. Это мой седьмой рекорд. Мой секрет – сосредоточиться на ощущениях, а не на рекорде, и больше тренироваться».

Фридайвингом Арно увлёк отец. Тогда мальчику было семь лет. В 21 год юноша завоевал первую бронзовую медаль на чемпионате Европы. Плавание помогло ему обрести уверенность в себе и побороть дислексию, от которой Арно страдал в школе.

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