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Индийский фермер переместил дом на 150 м из-за строительства шоссе

Индийский фермер переместил дом на 150 м из-за строительства шоссе

Индийскому фермеру из Пенджаба пришлось переместить свой дом целиком на 150 метров. На это его вынудило..

Дата загрузки: 2022-08-25

Индийский фермер переместил дом на 150 м из-за строительства шоссе
Индийскому фермеру из Пенджаба пришлось переместить свой дом целиком на 150 метров. На это его вынудило строительство скоростной автомагистрали, которая соединит Дели с Кашмиром. Трасса пройдёт как раз через то место, где стояло здание.

[Суквиндер Сингх, владелец дома]:
«Я потратил очень много на строительство этого дома, а никакой компенсации не выплатят».

Фермер не растерялся и нанял бригаду строителей. Они сделали что-то вроде рельсов и передвинули дом.

[Мохаммед Шахид, строитель]:
«Я боялся, поскольку делал такое впервые. Пришлось перенести дом на 150 метров. Когда мы начали его двигать, страх прошёл».

Этот фермер не единственный в Индии, кто решился на такой головокружительный шаг. До этого житель штата Керала переместил свой дом почти на 2500 километров. Мужчина захотел жить поближе к Нью-Дели.
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