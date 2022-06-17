Как влюблённым, весившим в общей сложности 450 кг, удалось сбросить вес

Кэссиди Пфафф и Зак Хаберман страдали от избыточного веса. Молодые люди пытались похудеть, но не получалось. Однако после несчастного случая с Заком к ним вернулась решимость сбросить лишний вес.

Зак купил у пожилых супругов кондиционер и поехал за ним. Идя с кондиционером по лестнице, он споткнулся и упал. Молодого человека отвезли в больницу, но там не смогли его обследовать и сделать рентген. «Оборудование не работало из-за толстого слоя жира и большого веса. Врачи искали оборудование в зоопарках, но там не было подходящего», – вспоминает Зак.

Молодой человек рассказал, что от избыточного веса страдал с детства. Собираясь похудеть, он хотел больше делать физические упражнения и только немного изменить рацион. Но потом Зак изменил своё мнение: «Думаю, что похудение на 80% зависит от питания и на 20% – от физической активности».

До похудения Зак весил 305 кг, а Кэссиди – 143 кг. За полтора года Зак сбросил 186 лишних килограммов, а Кэссиди – 45. Молодые люди говорят, что добиться успеха им помогла настойчивость.

Зак рассказывает, что Кэссиди всегда поддерживала его в трудную минуту, и без неё он бы не добился успеха. Отношения Зака и Кэссиди укрепились благодаря совместным усилиям на пути избавления от лишнего веса. Пара собирается пожениться в октябре этого года.