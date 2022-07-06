В Альпах продолжают искать пятерых пропавших без вести

В Доломитовых Альпах в Италии продолжают искать альпинистов, пропавших после схода ледника на горе Мармолада. Изначально..

В Доломитовых Альпах в Италии продолжают искать альпинистов, пропавших после схода ледника на горе Мармолада. Изначально предполагалось, что не найдены 15 человек. Сейчас эта цифра сократилась до пяти. Все пропавшие без вести – итальянцы. Число погибших возросло.

[Маурицио Фугатти, президент области Трентино-Альто-Адидже]:

«Погибло семь человек. Личности четырёх официально установлены, ещё двоих скоро идентифицируют. Имя одного погибшего пока неизвестно».

Спасатели также нашли восемь пострадавших. Они находятся в больнице, двое из них – в тяжёлом состоянии.

Трагедия произошла в воскресенье, когда недалеко от верхней станции Пунта-Рокка обрушилась часть ледника. В это время на маршруте были альпинисты.

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[турист]:

«После случившегося мне немного страшно. Два дня назад мы собирались совершить восхождение рядом с ледником, так что это могло случиться и с нами».

Над Мармоладой летают вертолёты и беспилотники. Пропавших без вести пытаются найти по сигналам мобильных телефонов. Проводить поиски непосредственно на горе пока нельзя, поскольку обвал может произойти снова.

[Стефано Котер, начальник команды спасателей]:

«Думаю, в живых никого не осталось. Сейчас мы уже вряд ли найдём выживших».

Эксперты считают, что сход ледника произошёл из-за рекордно высокой температуры. Накануне на вершине Мармолады зафиксировали плюс 10 градусов. При этом зима была довольно тёплой и малоснежной.

Гляциологи говорят, что спрогнозировать обрушение льда очень сложно.

[Джованни Бакколо, гляциолог]:

«Если процессы происходят внутри ледника, то почти невозможно предсказать, где может произойти такой обвал. Этого не поймёшь до самой последней минуты, когда уже слишком поздно».

Мармолада – самая высокая гора Доломитовых Альп. Она очень популярна у туристов. Сюда приезжают альпинисты, горнолыжники и любители походов.

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