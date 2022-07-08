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Аэросъёмка показала место схода ледника в Альпах, где погибли не менее 10 человек

Аэросъёмка показала место схода ледника в Альпах, где погибли не менее 10 человек

Вот так выглядит место трагедии в Доломитовых Альпах. 3 июля на горе Мармолада сорвался огромный кусок..

Дата загрузки: 2022-07-08

Аэросъёмка показала место схода ледника в Альпах, где погибли не менее 10 человек
Вот так выглядит место трагедии в Доломитовых Альпах. 3 июля на горе Мармолада сорвался огромный кусок ледника и со скоростью 300 километров в час съехал по склону. В это время на маршруте восхождения были альпинисты.

Спасатели нашли десять тел. Ещё два человека числятся пропавшими без вести. Их ищут. В больнице находится восемь пострадавших.

Мармоладу называют «Королевой Доломитовых Альп». Она возвышается на 3300 метров над уровнем моря. Это самая высокая гора массива и единственная, где остался ледник.

Сюда постоянно приезжает много туристов, но сейчас часть маршрутов перекрыта. Сохраняется риск схода ледника.

Родственники некоторых погибших не понимают, почему не было предупреждения о возможном обрушении. Однако гляциологи говорят, что предсказать это было невозможно.

Ледник на Мармоладе тает давно. За последние 100 лет его площадь сократилась на 70%. Из-за малых размеров ледник хорошо изучен. До сих пор эксперты считали самым опасным для туристов трещины в ледовом массиве, и никто не ожидал обрушения.

Но погодные условия в последнее время складывались не лучшим образом. Зима была малоснежной, и лёд оказался под воздействием прямых солнечных лучей. Кроме того, последние несколько недель на этой высоте держалась плюсовая температура, а накануне трагедии она поднялась до 10 градусов Цельсия.

Специалисты предполагают, что талые воды через трещины проникли под ледник и как бы отклеили его часть от горы. В результате произошёл обвал.

Местные жители намерены провести день траура в память о погибших, в числе которых двое туристов из Чехии.
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