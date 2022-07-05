Сход ледника в Альпах: итальянские спасатели нашли 6 погибших, 9 пострадавших

В Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии продолжают искать людей, которые могли погибнуть или пострадать во время..

В Доломитовых Альпах на северо-востоке Италии продолжают искать людей, которые могли погибнуть или пострадать во время схода ледника. Трагедия произошла в воскресенье на горе Мармолада.

Часть ледника обрушилась недалеко от верхней станции Пунта-Рокка. Эксперты говорят, что скорость падения ледяной глыбы могла достигать 300 километров в час. На маршруте восхождения были люди. Шесть человек погибли, девять получили серьёзные травмы.

[Луиджи Феличетти, спасатель]:

«Это были альпинисты со всем снаряжением: с верёвками, кошками и так далее. Им очень не повезло. Это ужасно».

Власти предполагают, что ещё 15 человек могли пропасть без вести. На парковке остались невостребованными 16 автомобилей. Сейчас устанавливают имена их владельцев.

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Причина схода ледника пока неизвестна. Но накануне на вершине Мармолады зафиксировали температурный рекорд – плюс 10 градусов. По словам очевидцев, на склонах горы температура поднималась даже до 24 градусов.

На месте трагедии уже побывала гляциологическая комиссия. Специалисты говорят, что ледник тает, но это нормально при такой высокой температуре. При этом они утверждают, что предсказать обвал было невозможно.

В поисково-спасательной операции задействованы пять вертолётов. При этом раскапывать глыбы упавшего льда пока нельзя, поскольку обвал может произойти снова.

Мармолада возвышается на 3300 метров над уровнем моря. Это самая высокая гора Доломитовых Альп и единственная, где остался ледник. Он тает уже несколько десятилетий. Учёные предсказывают, что к 2050 году ледник может растаять полностью.

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