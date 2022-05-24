Онкобольным на Шри-Ланке угрожает смерть из-за нехватки лекарств

В этой онкологической больнице на окраине Коломбо в полной мере ощутили проблему нехватки лекарств, с которой..

В этой онкологической больнице на окраине Коломбо в полной мере ощутили проблему нехватки лекарств, с которой столкнулась Шри-Ланка.

Врачи говорят, что они вынуждены откладывать жизненно важные процедуры, и недостаток необходимых препаратов скоро приведёт к смерти многих пациентов.

Эта больница рассчитана на 950 человек. Важные операции приходится отменять или откладывать.

[Рошан Амаратунга, врач]:

«Как государственная больница мы зависим от госпоставок… Ситуация такая, что онкобольным грозит опасность. Сложно что-то сказать, но это будет похоже на смертную казнь».

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Шри-Ланка импортирует более 80% медикаментов. Однако из-за экономического кризиса валютные запасы страны мелеют. Это означает, что лекарств всё меньше, а система здравоохранения в целом близка к коллапсу.

Среди дефицитных лекарств теперь инъекции для пациентов на диализе, лекарства для тех, кому пересадили орган, и некоторые препараты от рака.

Сейчас островному государству с закупками помогают Индия и Япония. Однако доставка может занять месяцы.

[Бинули Бимсара, мать онкобольного ребёнка]:

«Мы очень напуганы. Раньше у нас была хотя бы какая-то надежда, потому что были лекарства. Но теперь мы живём в постоянном страхе. Мы действительно беспомощны».

Шри-Ланка борется с самым разрушительным экономическим кризисом с момента обретения независимости в 1948 году. Его вызвали рост цен на нефть, запрет на импорт химических удобрений, а также пандемия COVID, которая больно ударила по жизненно важному туристическому сектору.

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