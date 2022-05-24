Бэтмобиль, пчелиный улей и замок на колёсах. Машины самого невероятного вида выезжают на улицы перуанской столицы...

«Сумасшедшие автомобили» промчались по улицам Лимы в Перу

Бэтмобиль, пчелиный улей и замок на колёсах. Машины самого невероятного вида выезжают на улицы перуанской столицы. Здесь проходит шутливая гонка «сумасшедших автомобилей».

Их дизайн вдохновлён культовыми фильмами, сериалами и мультфильмами. Все авто сделаны из вторсырья, то есть из всего того, что было под рукой.

[участник фестиваля]:

«Наша машина сварена из разных деталей. Мы ходили по гаражам и собирали их, а потом сварили и сделали безопасный автомобиль».

Первое место в детской категории заняла реплика автомобиля из мультсериала «Ох уж эти детки!» Во взрослой категории победило авто черепашек-ниндзя.

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[Хосе Гевара, глава района Сан-Мигель]:

«(Наша задача) – объединять семьи и вдохновлять на создание машин из переработанных материалов».

В сумасшедших гонках участвовали 20 автомобилей. В том числе – машины в виде акулы, космической ракеты, а также копия автомобиля из видеоигры «Супербратья Марио».

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