Индия подтвердила первый случай смерти от обезьяньей оспы

Индия подтвердила первую в стране смерть от оспы обезьян. Скончался молодой мужчина в штате Керала. Это..

Индия подтвердила первую в стране смерть от оспы обезьян. Скончался молодой мужчина в штате Керала. Это пятая жертва в мире от вируса в ходе текущей вспышки. До этого три человека скончались в Испании и один в Бразилии.

Министр здравоохранения штата Керала говорит, что заболевший вернулся из Объединённых Арабских Эмиратов уже с симптомам. Тест он сделал там ещё 19 июля. Однако диагноз подтвердили позже.

Его отправили в больницу, поскольку его состояние резко ухудшилось, наблюдались проблемы с дыханием.

[Вина Джордж, министр здравоохранения штата Керала]:

«Его положили в частную больницу в ночь с 27 на 28 июля и подключили к аппарату ИВЛ. А затем нам сообщили, что в ОАЭ он сдал тест на оспу обезьян, и он оказался положительным».

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В стране выявили, как минимум, пять случаев оспы обезьян. А в целом в мире с мая случаев уже более 22 тысяч в 80 странах. Большинство приходится на Европу.

Раньше вирус обезьян регистрировали в основном в центральной и западной Африке. Именно там были самые крупные вспышки этого заболевания. Однако недавнее распространение охватило много развитых стран.

Необычен и способ передачи. Раньше считали, что заболевание передаётся от животных человеку. Обычно вспышки оставались в пределах одной общины. Однако теперь учёные предполагают, что главный способ передачи – контакт с кожей заболевшего. Кроме того, среди заразившихся больше всего мужчин, которые имели половые контакты с другими мужчинами.

Впрочем, эксперты ВОЗ пока не подтвердили, что оспа обезьян начала передаваться половым путём.

Между тем в Африке, в основном в Нигерии и Конго, зафиксировали 75 смертей с подозрением на оспу обезьян. Там распространяется более смертоносный штамм вируса.

В западных странах распространяется тип вируса, который редко приводит к летальному исходу. Люди обычно выздоравливают в течение нескольких недель.

Симптомы включают высокую температуру, боли в теле, озноб, усталость и высыпания на коже.

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