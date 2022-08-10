Маленькие дети, умирающие от голода. В этом отделении кабульской больницы заняты все 40 коек. Родители говорят,..

В Афганистане стало вдвое больше детей, страдающих от острого недоедания

[Абеда, мама пациента]:

«Мой муж даже сказал, что хочет поехать в Иран искать работу. Ему стыдно, что не может купить сыну лекарства или молоко. Он говорит: «Сын умирает у меня на глазах, а я ничего не могу сделать»».

Маленькие дети, умирающие от голода. В этом отделении кабульской больницы заняты все 40 коек. Родители говорят, что у них просто не хватает денег на еду.

Врач Мохаммад Ашраф работает в две смены, чтобы успеть помочь всем маленьким пациентам.

[Мохаммад Ашраф, врач]:

«Уровень нищеты в нашей стране растёт день ото дня. Чем выше уровень бедности, тем больше недоедающих».

Недоедание детей и раньше было проблемой в Афганистане. Но в ЮНИСЕФ говорят, что за последний год ситуация ухудшилась в два раза. Это произошло после того, как в августе 2021-го власть захватила группировка «Талибан»*, запрещённая в России и других странах.

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[Мелани Гэлвин, сотрудница ЮНИСЕФ]:«За последний год без сомнения детей, страдающих от острого недоедания, стало вдвое больше. И я не вижу улучшений, вижу только ухудшение».

Пока ни одно государство мира не признало легитимной власть талибов*. США и другие западные страны прекратили оказывать Афганистану помощь. Экономический и гуманитарный кризис усугубился. Миллионы людей оказались на грани голода.

По оценкам ЮНИСЕФ, в 2022 году от острого недоедания в стране страдал миллион 100 тысяч афганских детей.

«Талибан» – организация, которая признана в России террористической и запрещена

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