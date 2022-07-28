В Нигерии переделывают старые протезы и дарят их детям-инвалидам

Игра в футбол ещё недавно была несбыточной мечтой для нигерийского подростка Басита Казима. Но этот протез..
Дата загрузки: 2022-07-28
[Басит Казима, мальчик-инвалид]:
«Я счастлив, что у меня появился протез. С его помощью я буду играть в футбол, выполнять поручения (родителей) и ходить в школу».
Протезы изготавливает благотворительная организация, работающая в Лагосе. Ей жертвуют старые искусственные конечности, из которых дети уже выросли.
[Кристал Чигбу, глава организации Irede]:
«Мы берём те части, которые ещё можно использовать. Потом из них собираем протез для какого-нибудь ребёнка. Иногда жертвуем протезы даже взрослым, которые в них нуждаются».
Основала организацию Кристал Чигбу. Её дочь родилась с больными ногами. Их пришлось ампутировать. Потом нужно было постоянно покупать новые протезы. Пройдя через такие трудности, женщина решила помогать детям-инвалидам.
В первую очередь протезы дарят тем, кто ходит в школу. Кристал считает, что без костылей детям проще вливаться в коллектив.
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