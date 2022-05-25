Бабочек-монархов стало прилетать больше

Хрупкие и знаменитые. Эти бабочки известны под громким именем данаида монарх. Размах крыльев достигает десяти сантиметров...

Хрупкие и знаменитые. Эти бабочки известны под громким именем данаида монарх. Размах крыльев достигает десяти сантиметров. Монарх – одна из крупнейших бабочек на планете. К тому же эти насекомые с тёмно-оранжевыми крыльями занимают обширные территории.

Долгое время популяция бабочек-монархов сокращалась. Однако новое исследование Всемирного фонда дикой природы показало, что в прошлом году на зимовку в Мексику бабочек прилетело на треть больше, чем годом ранее.

В мексиканском штате Мичоакан создан биосферный заповедник для насекомых этого вида. Согласно исследованию, в 2021 году колония бабочек заняла территорию в три гектара. В 2020-м они занимали площадь в два гектара.

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Однако всё это намного меньше показателей 90-х годов. Тогда бабочки-монархи заселяли территорию в 18 гектаров. Учёные говорят, что эти насекомые по-прежнему нуждаются в защите. Им угрожает вырубка лесов и вымирание растений, на которых они откладывают яйца.

Бабочки-монархи очень важны для природы. Во время миграции они пролетают до 5000 километров и на всём пути опыляют растения.

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