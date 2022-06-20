Пить меньше чая призвали пакистанцев

Заварить чай – обычное дело для пакистанки Фарханы. Но этот простой напиток становится в стране всё..

[Фархана Джавед, жительница Пакистана]:

«Раньше мы пили по три чашки в день, но теперь даже одну выпить сложно. Чай и молоко очень дорогие. Овощи тоже».

Заварить чай – обычное дело для пакистанки Фарханы. Но этот простой напиток становится в стране всё дороже из-за экономического кризиса. Цены растут не только на него. Но именно чай стал показательным товаром, ведь Пакистан – один из крупнейших его импортёров в мире.

Премьер-министр страны призвал людей пить меньше чая. Однако это вызвало лишь негодование.

Пакистан ежегодно тратит на импорт чая около 600 миллионов долларов из валютных резервов Центробанка. Считается, что каждый житель страны выпивает в среднем около трёх кружек в день.

[Наим Хан, жительница Пакистана]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Эксперты считают, что страна должна уменьшить свою зависимость от импорта, чтобы стабилизировать курс национальной валюты.

[Мухаммад Идрис, глава Промышленной палаты Карачи]:

«Сейчас мы вынуждены импортировать пшеницу. Мы также импортируем чечевицу и многое другое. Мы должны наладить промышленность так, чтобы производить то, что импортируем, то есть то, что съедает наши валютные резервы».

На прошлой неделе правительство представило на утверждение парламенту проект бюджета, в котором заложены повышение налогов для состоятельных, а также отмена субсидий на электроэнергию и топливо. Цены на бензин, газ и электричество уже подняли на 45%.

Всё это необходимо, чтобы выполнить требования Международного валютного фонда и получить от него финансовую помощь в размере шести миллиардов долларов.

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