Британец Ян Уэдон пока ещё не прикован к постели, но остро нуждается в операции, которая спасёт..

От болезней печени теперь умирает в четыре раза больше британцев, чем в 1970-м

Британец Ян Уэдон пока ещё не прикован к постели, но остро нуждается в операции, которая спасёт его жизнь. Три года назад ему сказали, что длительное пьянство сильно повредило его печени.

Единственный выход – пересадка органа, иначе станет хуже. Хирурги Королевского госпиталя в Лондоне готовятся к операции.

[Динеш Шарма, врач]:

«Поскольку операция сложная, есть риск для его жизни. Он составляет около 10% на стадии восстановления: умереть можно от осложнений после операции, обычно не сразу».

Европейская Ассоциация заболеваний печени сообщает, что за последние 52 года от болезней, связанных с этим жизненно важным органом, стало умирать в четыре раза больше британцев. В среднем больная печень становится причиной смерти более 40 пациентов в день.

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И главная причина заболеваний – алкоголь. Впрочем, есть и другие факторы риска. Примерно четверть случаев связана с ожирением и неправильной диетой.

Ранее в этом году знаменитый шеф-повар Джейми Оливер призывал власти скорее принять законы, чтобы ограничить распространение нездоровой пищи в обществе. Врачи согласны.

[Эммануил Тсочатис, консультант-гепатолог]:

«Мы должны запретить рекламу нездоровой пищи на телевидении. Мы не должны давать людям чрезмерно пить сладкие напитки».

Некоторые пытаются донести это до самых молодых людей в обществе. Врач-трансплантолог Кош Агарвал из Королевского института исследований печени приехал в эту лондонскую начальную школу, чтобы рассказать ученикам, как они могут сохранить свою печень здоровой.

Девяносто процентов заболеваний печени можно предотвратить, поэтому забота об органе сейчас может уберечь этих детей от списков пересадки, когда они станут старше.

[Кош Агравал, врач-трансплантолог]:

«Пересадка печени – очень дорогой способ лечения».

Между тем, Ян Уэдон уже отходит от пересадки. Ему повезло, появился второй шанс. Однако врачи призывают не доводить до такого и начинать заботиться о здоровье до того, как станет слишком поздно.

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