В Чили открыли новый вид воробья

В Чили обнаружили новый вид птиц, не описанный в науке. Это субантарктический райадито. Он относится к..

В Чили обнаружили новый вид птиц, не описанный в науке. Это субантарктический райадито. Он относится к роду райадито из отряда воробьинообразных. Птицы обитают на островах Диего-Рамирес в проливе Дрейка. Этот архипелаг – самая южная точка Америки.

Исследователи изучали новый вид шесть лет. На островах скудная растительность, и нет деревьев. Птицы приспособились жить в углублениях в почве под травой. От уже известного вида шипохвостый райадито их отличает более длинный клюв.

[Флавио Саласар, министр науки и технологий Чили]:

«Открыть новый вид птиц очень сложно, такое случается редко, поскольку исследователи больше сосредоточены на наблюдении за птицами».

Райадито вырастают до 14 сантиметров и весят чуть больше десяти граммов. Питаются насекомыми. Размножаются раз в год. Обычно самка высиживает четыре яйца. О птенцах заботится месяц. Продолжительность жизни пока не установлена. Но известно, что самому старому райадито из тех, что исследовали учёные, было более шести лет.

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