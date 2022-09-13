Девушка с синдромом Дауна творит чудеса йоги

У индианки Анви синдром Дауна. И это не помешало ей стать звездой йоги, известной на всю..

У индианки Анви синдром Дауна. И это не помешало ей стать звездой йоги, известной на всю страну. Несмотря на особенности развития, в частности умственную отсталость почти на 75%, Анви с лёгкостью встаёт в сложные асаны.

[Виджай Занзарукия, отец девочки]:

«Когда Анви родилась, мы немного волновались, не зная, как нам её воспитывать. Часто думали, почему Бог вообще дал ей жизнь. Однако, когда она начала свой путь от ребенка-инвалида до «гуттаперчевой» девушки, мы поняли: миссия её жизни – йога, и помогаем ей в этом».

Так в этом году 14-летняя Анви получила Национальную детскую премию за выдающиеся достижения в йоге. И даже стала медалисткой национальных соревнований Индии по йоге, где состязалась на равных с обычными участниками без инвалидности.

[Виджай Занзарукия, отец девочки]:

«У Анви повреждён толстый кишечник. Она всегда спала на животе и во сне старалась задрать ноги поближе к голове. Так мы поняли, что Анви очень гибкая, и ей надо заниматься гимнастикой или йогой». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Анви может выполнять более 200 асан йоги. Она помнит названия нескольких поз. Что касается остальных – мы либо показываем ей рисунок с позой, либо объясняем словами, как её выполнить».

Практика знакомить детей с особенностями развития с йогой – в мире не редкость. Восточная гимнастика помогает скоординировать работу всех частей тела и учит преодолевать физические и психологические ограничения, сохраняя при этом спокойный ясный ум.

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