Общежитие для бездомных: фонд помогает австралийцам начать новую жизнь

Прийти домой после рабочего дня – настоящая роскошь для Крейга Буллмана. В этой квартире в пригороде..

Прийти домой после рабочего дня – настоящая роскошь для Крейга Буллмана. В этой квартире в пригороде Сиднея он начинает новую жизнь.

Крейг – вчерашний бездомный. Полгода жил в машине. После тяжёлого развода ему было некуда идти.

[Крейг Джон Буллман, бывший бездомный]:

«Я не звонил никому из родственников, даже маме. Я был потерян, просто не знал, кому звонить, зачем… Я полностью разочаровался в себе».

Но Крейг набрался смелости и обратился за помощью. Благотворительный фонд предоставил ему квартиру-студию и помог найти работу.

[Крейг Джон Буллман, бывший бездомный]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Организация помогает получить работу тем, у кого нет постоянного адреса и даже места для сна. Как оказалось, вырваться из бездомной жизни непросто даже в благополучной Австралии.

Пока подопечные поправляют своё финансовое положения, фонд предоставляет им жильё на 12 месяцев. На кухне – еда, которую волонтёры готовят из продуктов, оставшихся в супермаркетах. Её можно брать с собой на работу.

[Сюзанна Хопман, директор фонда]:

«В здании 22 студии. Уже через неделю после открытия все были заселены».

К услугам жильцов – гардеробная с широким выбором одежды, которую также приносят благотворители.

[Джейми Уэстон, бывший бездомный]

«Это хорошо для зимы, хорошо для собеседований. <…> Я ценю каждое мгновение, просыпаюсь каждое утро с улыбкой на лице, иду домой с улыбкой на лице».

Но главное: здесь помогают вернуть уверенность в себе. Фонд финансируется за счёт пожертвований. В ближайшие месяцы планируют открыть ещё одно такое общежитие.

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