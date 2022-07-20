Как инвалидная коляска для собак помогла крольчихе

Мелани Джеймс пришла к ветеринару с крольчихой Бертой, у которой отказали задние лапы. Ветеринары посоветовал хозяйке усыпить питомца.

Берта жила у Мелани уже четыре года. Женщина взяла её крольчонком. Мелани не хотела расставаться с питомцем. Она подумала, что если собаки могут передвигаться в инвалидных креслах, почему бы не попробовать его для Берты.

Берта хорошо приспособилась к устройству и передвигается по саду и дому. Мелани надеется, что подвижность задних лап у животного всё же восстановится. Как Берта катается на коляске, смотрите на видео.

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