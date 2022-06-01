Слонёнок и страус устраивают обнимашки

Когда слонёнка Джотто обнаружили в колодце, ему был всего месяц. Пострадавшего малыша отправили в приют для слонов в Кении.

Там он познакомился со страусёнком Пеа. Двух осиротевших страусят Пеа и Бода, привезли в приют три года назад. Бод вернулся к страусам, а Пеа остался жить среди слонов.

Хотя в заповеднике было много слонов, малыш подружился со страусёнком Пеа.

«Пеа определенно считает себя частью стада слонов, а маленький Джотто счастлив пообниматься со своим пернатым другом», – говорят сотрудники приюта.