fb pixel
Телеканал NTD

Слонёнок и страус устраивают обнимашки

Слонёнок и страус устраивают обнимашки
Слонёнок и страус устраивают обнимашки

Когда слонёнка Джотто обнаружили в колодце, ему был всего месяц. Пострадавшего малыша отправили в приют для слонов в Кении.

Там он познакомился со страусёнком Пеа. Двух осиротевших страусят Пеа и Бода, привезли в приют три года назад. Бод вернулся к страусам, а Пеа остался жить среди слонов.

Хотя в заповеднике было много слонов, малыш подружился со страусёнком Пеа.

«Пеа определенно считает себя частью стада слонов, а маленький Джотто счастлив пообниматься со своим пернатым другом», – говорят сотрудники приюта.

 

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...