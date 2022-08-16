Вот такие динозавры, покрытые костяными пластинами, бродили по Южной Америке 100 миллионов лет назад. Они были..

В Аргентине открыли новый вид динозавра, который весил не больше кошки

Вот такие динозавры, покрытые костяными пластинами, бродили по Южной Америке 100 миллионов лет назад. Они были длиной всего полтора метра. Весили, как кошки – от четырёх с половиной до семи килограммов.

Этот новый вид назвали «якапил каникура», что означает «щитоносец». Открыли его аргентинские учёные.

Якапил каникура принадлежит подотряду тиреофоры из отряда птицетазовых. Ранее останки подобных ящеров находили в Северной Америке и некоторых странах Европы. Но те динозавры жили более 150 миллионов лет назад в поздний юрский период.

Якапилы населяли Землю в эпоху мела. Фрагменты костей этого ящера нашли в провинции Рио-Негро.

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[Себастьян Апестегия, палеонтолог]:

«До сих пор не было никаких записей о динозаврах из этой группы и периоде их существования не только в Южной Америке, но и во всём Южном полушарии».

В отряд тиреофоры входят анкилозавры, или панцирные динозавры. Это были огромные ящеры, которые вырастали до девяти метров и могли весить шесть тонн. Ещё один представитель отряда – стегозавр. Его спина была покрыта крупными костяными пластинами, а на хвосте были шипы. Это один из самых узнаваемых динозавров.

Якапилы так же, как анкилозавры и стегозавры, питались растительностью, но ходили на двух ногах. Костные шипы на теле защищали их от укусов хищников.

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