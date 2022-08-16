В Аргентине открыли новый вид динозавра, который весил не больше кошки

Вот такие динозавры, покрытые костяными пластинами, бродили по Южной Америке 100 миллионов лет назад. Они были..
Дата загрузки: 2022-08-16
Этот новый вид назвали «якапил каникура», что означает «щитоносец». Открыли его аргентинские учёные.
Якапил каникура принадлежит подотряду тиреофоры из отряда птицетазовых. Ранее останки подобных ящеров находили в Северной Америке и некоторых странах Европы. Но те динозавры жили более 150 миллионов лет назад в поздний юрский период.
Якапилы населяли Землю в эпоху мела. Фрагменты костей этого ящера нашли в провинции Рио-Негро.
[Себастьян Апестегия, палеонтолог]:
«До сих пор не было никаких записей о динозаврах из этой группы и периоде их существования не только в Южной Америке, но и во всём Южном полушарии».
В отряд тиреофоры входят анкилозавры, или панцирные динозавры. Это были огромные ящеры, которые вырастали до девяти метров и могли весить шесть тонн. Ещё один представитель отряда – стегозавр. Его спина была покрыта крупными костяными пластинами, а на хвосте были шипы. Это один из самых узнаваемых динозавров.
Якапилы так же, как анкилозавры и стегозавры, питались растительностью, но ходили на двух ногах. Костные шипы на теле защищали их от укусов хищников.
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