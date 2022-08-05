Как ретривер удивил хозяев

«Этот случай произошёл рано утром. Муж позвал меня на крыльцо на что-то посмотреть», – вспоминает жительница Австралии.

Выйдя на улицу, женщина увидела свою собаку по кличке Аша и прижавшегося к ней крошечного детёныша коалы. Утром было прохладно, около 5 градусов тепла, и сумчатое прицепилось к шерсти собаки. Аша оглядывалась на малыша, устроившегося на спине, но не пыталась стряхнуть.

«Я думаю, что детёныш коалы выпал из маминой сумки. Он мог просто забрести к нам на крыльцо. Увидев лежащую собаку, решил погреться в шерсти Аши. Ведь там тепло и уютно», – рассказала хозяйка собаки. Женщина считает, что детёныш мог погибнуть, если бы не нашёл тёплого убежища. Кроме того, ему грозила опасность от хищников.

Когда коалу сняли со спины собаки, чтобы завернуть в одеяло, ей это не понравилось, и она шипела. Детёныша отвезли к ветеринару, и он определил, что малыш здоров. Когда коала подрастёт, её выпустят в дикую природу.