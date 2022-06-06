Сотни лодок вышли на регату в Венеции

Более 1700 лодок разных форм и размеров наводнили каналы Венеции. В город на воде в полном..

Более 1700 лодок разных форм и размеров наводнили каналы Венеции. В город на воде в полном формате вернулась зрелищная регата «Вогалонга». Она привлекает поклонников гребли со всего мира. В этом году участвуют 7000 гребцов.

Лодки стартуют от площади Святого Марка и отправляются в путешествие между островами лагуны. Маршрут протянулся на 30 километров. Но в этой регате не будет победителей. Это просто зрелищный праздник, которым наслаждаются как зрители, так и сами гребцы.

Впервые регату провели в 1974 году. Группа венецианцев хотела увлечь горожан вёсельной греблей, а также привлечь внимание людей к проблеме использования моторных лодок. Праздник всем понравился, и в городе стали появляться гребные клубы. Также начало возрождаться ремесло по строительству и ремонту лодок.

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В 2020 году из-за пандемии регаты не было, а прошлым летом число участников ограничили. Маршрут также сократили.

Заплыв гребных лодок заканчивается рядом со зданием таможни в районе Пунта-делла-Догана.

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