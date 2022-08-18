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Острова Мацзу – первая цель Пекина в случае вторжения на Тайвань?

Острова Мацзу – первая цель Пекина в случае вторжения на Тайвань?

На продуваемых ветрами островах Мацзу, принадлежащих Тайваню с 1949 года, с начала месяца обсуждают только одну..

Дата загрузки: 2022-08-18

Острова Мацзу – первая цель Пекина в случае вторжения на Тайвань?
На продуваемых ветрами островах Мацзу, принадлежащих Тайваню с 1949 года, с начала месяца обсуждают только одну тему – растущую угрозу вторжения.

После того как на Тайвань приехали американские законодатели, Китай начал в районе военные учения. Теперь местные жители изучают широкую сеть тоннелей и военных укреплений, построенных ещё в годы Холодной войны.

Мацзу – это архипелаг из 19 островков. Находится менее чем в десяти километрах от китайского побережья. И это ближайшая точка к материку. Если военный конфликт начнётся, эти острова, вероятно, будут первой целью Пекина.

Местные жители напряжены, поскольку это место очень уязвимо.

[жительница Тайваня]:
«Если они действительно начнут войну, прятаться будет негде. Неважно, сколько у нас тоннелей – если они оккупируют, то в них никакого толку не будет, нас всё равно найдут».

По местным улицам разбросаны модные кафе и бутик-отели. Несмотря на напряжённую обстановку, острова по-прежнему полны местных туристов, которых привлекает суровая природная красота островков и их военное прошлое.

Но многие местные жители уже готовятся к тому, что придётся взять в руки оружие.

[житель Тайваня]:
«Если в какой-то день начнётся война, я, конечно, хочу сражаться за свою страну. Неважно, что я не очень хорошо умею это делать. Думаю, я найду способы стать максимально полезным, чтобы защитить свою страну от Китая».

Но мэр острова Дунъинь говорит, что жители Мацзу мало что могут сделать, если конфликт начнётся.

[Линь Дэцзянь, мэр города Дунинь]:
«Есть некоторые вещи, которые мы, простые люди, не можем контролировать, в том числе (политические) обстоятельства. Мы находимся в пассивном положении».

Тайвань – это частично признанное демократическое государство. Коммунистические власти КНР называют его своей мятежной провинцией. Напряжённость в регионе значительно возросла, когда на остров прибыла спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским чиновником, приехавшим в Тайвань за десятилетия.
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