Чемпионат летательных аппаратов «Флюгтаг» прошёл на Тайване

Более 40 самодельных летательных аппаратов соревнуются на дальность полёта на Тайване. Взлётной полосой им служит пирс..

Более 40 самодельных летательных аппаратов соревнуются на дальность полёта на Тайване. Взлётной полосой им служит пирс в Тайчжуне. Чемпионат называется «Флюгтаг», или «День полётов».

Каждый аппарат сделан из экологичных материалов. Размер не превышает девяти метров, а вес – 200 килограммов. Команда состоит из пяти человек. Двигатель – это мускульная сила людей.

Большинство летательных аппаратов просто падают в воду. Цель соревнований – продемонстрировать творческое мышление и развеселить зрителей. Однако победители есть всегда. В этом году первое место занял аппарат в виде космического корабля. Он пролетел почти 33 метра.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Первый чемпионат «Флюгтаг» прошёл в 91-м году в Австрии. Теперь его проводят в разных странах мира. Мировой рекорд дальности полёта – 78 метров.

Короткая ссылка на эту страницу: