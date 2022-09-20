Чемпионат летательных аппаратов «Флюгтаг» прошёл на Тайване

Более 40 самодельных летательных аппаратов соревнуются на дальность полёта на Тайване. Взлётной полосой им служит пирс..
Дата загрузки: 2022-09-21
Более 40 самодельных летательных аппаратов соревнуются на дальность полёта на Тайване. Взлётной полосой им служит пирс в Тайчжуне. Чемпионат называется «Флюгтаг», или «День полётов».
Каждый аппарат сделан из экологичных материалов. Размер не превышает девяти метров, а вес – 200 килограммов. Команда состоит из пяти человек. Двигатель – это мускульная сила людей.
Большинство летательных аппаратов просто падают в воду. Цель соревнований – продемонстрировать творческое мышление и развеселить зрителей. Однако победители есть всегда. В этом году первое место занял аппарат в виде космического корабля. Он пролетел почти 33 метра.
Первый чемпионат «Флюгтаг» прошёл в 91-м году в Австрии. Теперь его проводят в разных странах мира. Мировой рекорд дальности полёта – 78 метров.
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