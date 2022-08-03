Нэнси Пелоси добралась до Тайваня и встретилась с президентом

На самом высоком здании Тайваня – «Тайбэй 101» – появилась фраза «Спасибо, спикер США Нэнси Пелоси. Добро пожаловать на Тайвань».

Так самопровозглашённое государство выразило благодарность спикеру Палаты представителей за её визит на остров, несмотря на угрозу со стороны Китая и опасность военного вторжения.

За её прилётом на борту военного самолёта онлайн следили сотни тысяч пользователей. Безопасность ей обеспечивал целый флот истребителей и один авианосец.

Это первый визит такого высокопоставленного американского чиновника на остров за 25 лет.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Нэнси Пелоси уже выступила перед тайваньским парламентом, а также встретилась с президентом Цай Инвэнь.

[Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США]:

«Действительно, народ Тайваня доказал миру, что с надеждой, мужеством и решимостью можно построить мирное и процветающее будущее. Даже на фоне проблем, с которыми вы сталкиваетесь». [Цай Инвэнь, президент Тайваня]:

«Тайвань не отступит перед лицом постоянной и преднамеренной эскалации военных угроз. Мы будем твёрдо защищать наш национальный суверенитет и нашу демократию».

Тем временем, Китай объявил о военных учениях близ острова, стянул к побережью ракетные комплексы и в последние дни неоднократно вторгался в воздушное пространство Тайваня.

На самом острове подготовили бомбоубежища и впервые с начала пандемии провели масштабные учения на случай воздушной тревоги.

Официальное название Тайваня – Китайская Республика. В 50-х годах сюда из Китая после поражения в гражданской войне бежало консервативное правительство. На материке власть оказалась в руках компартии. Потом почти 20 лет именно правительство Тайваня считалось официальным представителем Китая на международной арене, а также постоянным членом СБ ООН. Однако в 71-м году его место в ООН передали КНР.

На каждый визит иностранного чиновников на остров Пекин отвечает нотой протеста, называя Тайвань своей мятежной провинцией. Прилёт Пелоси не стал исключением. Официальный представитель министерства иностранных дел на прошлой неделе сказал, что визит спикера будет «грубым вмешательством во внутренние дела Китая». Он также предупредил, что «Народно-освободительная армия Китая никогда не будет сидеть сложа руки».

Тайвань – не первая остановка Пелоси и ещё шести законодателей. Они отправились в турне по Азии, которое включает визиты в Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.

Короткая ссылка на эту страницу: