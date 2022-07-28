Мощное землетрясение на Филиппинах: есть жертвы

Мощное землетрясение силой 7,1 балла произошло на острове Лусон на севере Филиппин. Пострадало 15 провинций. Повреждено..
Дата загрузки: 2022-07-28
Сообщается о четверых погибших. Более 130 человек пострадали.
Это город Виган, известный своими историческими достопримечательностями.
[жительница Вигана]:
«Землетрясение было очень сильным. Я видела, как качались дома. Всё двигалось, у нас разбились тарелки, качались лампочки. Из холодильника даже выпали напитки».
[жительница Вигана]:
«Было страшно, потому что никогда не знаешь, что случится. Ты можешь погибнуть. Я была одна дома, мои племянники играли на улице».
Сейсмологи зафиксировали около 800 афтершоков.
[жительница Вигана]:
«С колокольни нашей церкви посыпались камни, машины начали врезаться друг в друга. Я слышала, как из McDonald’s кричали люди. Люди бросились наружу на площадь и кричали от страха».
[жительница Вигана]:
«Печально, потому что никто такого не ожидал. Я в этом городе выросла и никогда раньше не переживала ничего подобного».
Филиппинский архипелаг расположен на тихоокеанском огненном кольце – полосе вулканов и линий разломов, огибающей край Тихого океана. Землетрясения здесь бывают часто. Также в страну ежегодно приходит около 20 тайфунов.
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