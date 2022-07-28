Мощное землетрясение на Филиппинах: есть жертвы

Мощное землетрясение силой 7,1 балла произошло на острове Лусон на севере Филиппин. Пострадало 15 провинций. Повреждено около 200 зданий, включая исторические постройки и вековые церкви, а также несколько мостов и автомобильных трасс.

Сообщается о четверых погибших. Более 130 человек пострадали.

Это город Виган, известный своими историческими достопримечательностями.

[жительница Вигана]:

«Землетрясение было очень сильным. Я видела, как качались дома. Всё двигалось, у нас разбились тарелки, качались лампочки. Из холодильника даже выпали напитки». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Было страшно, потому что никогда не знаешь, что случится. Ты можешь погибнуть. Я была одна дома, мои племянники играли на улице».

Сейсмологи зафиксировали около 800 афтершоков.

[жительница Вигана]:

«С колокольни нашей церкви посыпались камни, машины начали врезаться друг в друга. Я слышала, как из McDonald’s кричали люди. Люди бросились наружу на площадь и кричали от страха». [жительница Вигана]:

«Печально, потому что никто такого не ожидал. Я в этом городе выросла и никогда раньше не переживала ничего подобного».

Филиппинский архипелаг расположен на тихоокеанском огненном кольце – полосе вулканов и линий разломов, огибающей край Тихого океана. Землетрясения здесь бывают часто. Также в страну ежегодно приходит около 20 тайфунов.

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