На Алечском леднике в Швейцарских Альпах обнажились обмломки самолёта. А упал он ещё в 1968 году...

Тающий ледник обнажил обломки самолёта, упавшего более 50 лет назад

На Алечском леднике в Швейцарских Альпах обнажились обмломки самолёта. А упал он ещё в 1968 году.

Находку спустя более полувека случайно сделал горный проводник Доминик. Говорит, что в снегу хорошо сохранились пассажирские сиденья и даже баночка крема.

А открылись останки крушения из-за того, что Алечский ледник тает с беспрецедентной скоростью.

[Доминик Неллен, горный проводник]:

«Ледники исчезают. Если так будет продолжаться, то к 2090 году останется только 10% их объёма».

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Алечский ледник – один из крупнейших в Альпах. Расположенный в швейцарском Вале, он занимает площадь более 81 квадратного километра.

Тают и другие швейцарские ледники. В последние месяцы туристы также обнаружили в горах страны две отдельные группы человеческих останков.

[Стефан Гафнер, горный проводник]:

«Проблема здесь, наверху. И это проблема для всей Европы и всего мира, связанная с водой. Не только нам нужна вода. Она нужна всей Европе».

На леднике 3000 в Ле-Дьяблере учёные также внимательно следят за изменениями. Недавно здесь впервые за 2000 лет открылась дорога, которая была покрыта льдом со времён Римской империи.

В этом году, в Швейцарии, как и во всей Европе, выдалось исключительно жаркое лето. Учёные считают, что если год за годом в стране будет продолжаться аномальная жара, то ледники могут исчезнуть уже через 15 лет.

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