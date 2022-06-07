В Канаде начали вакцинацию от оспы обезьян

В канадской провинции Квебек предлагают вакцинацию от оспы обезьян. В последнее время это инфекционное заболевание, эндемичное..

[житель Канады]:

«Я пришёл сделать прививку, потому что вирус распространяется. Я предпочитаю быть бдительным, потому что, насколько я понимаю, он довольно заразный».

В канадской провинции Квебек предлагают вакцинацию от оспы обезьян. В последнее время это инфекционное заболевание, эндемичное для Африки, стало распространяться в США, Канаде и Европе. Теперь людям, подверженным риску, предлагают защититься.

Число случаев продолжает расти. Вакцинацию предлагают сделать тем, кто последние 14 дней контактировал с заражёнными.

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[житель Канады]:«Теперь, когда я сделал прививку, чувствую себя безопаснее. Уверен, что вношу вклад в эту борьбу с обезьяньей оспой».

В стране подтвердили около 80 случаев. При этом более 70 – в провинции Квебек. Также ожидается, что больше случаев будет в других регионах Канады.

В последние недели около 30 стран сообщили о вспышках этого вирусного заболевания. Было зарегистрировано более 900 подтверждённых или возможных случаев. В основном, в Европе.

Учёные пытаются выявить причины эпидемии, а также изначальный источник.

Оспа обезьян распространяется при тесном контакте с заболевшим, в частности с кожей. Считается, что человеку она передалась от приматов.

Обычно вирус вызывает симптомы, подобные гриппу, а также гнойное поражение кожи. Болезнь в большинстве случаев не летальна и проходит сама по себе за несколько недель.

По данным Всемирной организации здравоохранения, оспа обезьян — это редкая вирусная инфекция, похожая на оспу человека, хотя и более лёгкая. Впервые её зарегистрировали в ДР Конго в 70-х годах.

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