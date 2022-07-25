Дайвер нашёл груз древнеримского корабля, затонувшего у берегов Италии

Место крушения древнеримского корабля обнаружил итальянский дайвер Фабио Матаккьера. Он историк и археолог-любитель.

Мужчина исследовал дно Тарентского залива возле города Таранто и нашёл сотни керамических плиток, а также другие предметы. Кроме того, он обнаружил якорь с трещиной в стержне.

Данные, собранные итальянцем, проанализировали археологи. По их мнению, корабль затонул примерно 2000 лет назад. Причиной крушения мог стать шторм.

Учёные считают, что судно перевозило плитку, которую использовали для ремонта в домах знатных людей. В древние времена на побережье Таранто стояло много роскошных вилл. Богатые римляне украшали свои резиденции мозаичными полами, фресками и статуями.

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Таранто находится в регионе Апулия на юго-востоке Италии. Первое поселение на его месте основали спартанцы 2700 лет назад. Со временем это место стало крупнейшем центром ремесла и торговли. Здесь также была самая большая и удобная гавань в Южной Италии.

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