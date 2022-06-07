Два старинных затонувших корабля обнаружили у берегов Колумбии. Один, вероятно, потерпел крушение в эпоху испанской колонизации...

Два старинных затонувших корабля обнаружили у берегов Колумбии

Два старинных затонувших корабля обнаружили у берегов Колумбии. Один, вероятно, потерпел крушение в эпоху испанской колонизации. Возраст второго судна – примерно 200 лет.

Открытие сделали военно-морские силы страны. Они исследовали знаменитый затонувший галеон «Сан-Хосе» с помощью дистанционно управляемого аппарата. Так удалось обнаружить ещё два корабля, которые находятся поблизости.

[Иван Дуке, президент Колумбии]:

«В последние годы мы закупили оборудование, которое может погружаться на большую глубину и передавать качественное изображение. Это позволяет нам не только защищать сокровища от разграбления, но и постоянно проводить исследования».

Специалисты с помощью аппарата осмотрели галеон «Сан-Хосе». Они увидели золотые слитки и монеты, а также посуду.

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Корабль принадлежал испанскому флоту. В 1708 году он был потоплен в бою у берегов Картахены. Галеон вёз в Испанию золото, серебро и драгоценные камни. Стоимость груза оценивается в один миллиард долларов.

Власти Колумбии планируют построить музей, где выставят останки судна и другие экспонаты.

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