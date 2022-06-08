Чем занимается главный мышелов британского правительства

С резиденции британского премьера снимают праздничную гирлянду, вывешеннную в честь платинового юбилея королевы. Жизнь возвращается в..

С резиденции британского премьера снимают праздничную гирлянду, вывешеннную в честь платинового юбилея королевы. Жизнь возвращается в привычное русло.

Недавно Борис Джонсон выдержал голосование по вотуму недоверия в связи с вечеринками прямо здесь в разгар коронавируса. Теперь встречается с членами своего Кабинета.

При этом другой знаменитый обитатель дома номер 10, кот Ларри, относится ко всему с железным спокойствием. Его наняли ещё в феврале 2011 года. Тогда премьером был Дэвид Кэмерон. С тех пор кот занимает должность главного мышелова и крысолова.

На правительственном веб-сайте говорится, что Ларри проводит свои дни, «приветствуя гостей и проверяя антикварную мебель на пригодность для сна».

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В его повседневные обязанности также входит составление плана, как защитить дом от захвата мышами.

Ларри принимал в своей обители множество известных лиц, в том числе президента Трампа.

Известно, что Ларри – бывший бродяга. Его взяли из приюта. А его предшественницей была кошка Сибил. Она умерла в 2009 году.

Кормят Ларри не британские налогоплательщики, а сотрудники резиденции. Впрочем, все расходы он окупает сполна: первую мышь на Даунинг-стрит поймал весной 2011-го.

Вообще, резиденция премьера находится в старом здании, поэтому наличие кошки – просто необходимость.

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