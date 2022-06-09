Зоопарк в Пхукете разорился без туристов

Три тигра и гималайский медведь – последние обитатели зоопарка в Пхукете в Таиланде. Сейчас настал и..

Три тигра и гималайский медведь – последние обитатели зоопарка в Пхукете в Таиланде. Сейчас настал и их черёд покинуть вольеры, где они прожили много лет. Животных забирают сотрудники местной благотворительной организации.

Этот зоопарк проработал более двух десятилетий и считался неплохим. Однако пандемия остановила поток туристов, и зоопарк не выжил.

[Эдвин Вик, глава Фонда друзей дикой природы Таиланда]:

«Вольеры здесь очень маленькие. Они стали грязными, и у зоопарка не было денег на то, чтобы кормить животных и ухаживать за ними должным образом».

Руководство зоопарка было вынуждено обратиться в Фонд друзей дикой природы Таиланда. За несколько месяцев его сотрудники вывезли восемь тигров и медведя.

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[Эдвин Вик, глава Фонда друзей дикой природы Таиланда]:

«Сегодня мы забираем последних трёх самых крупных тигров-самцов и очень большого гималайского медведя».

Хищников отвезут в центр спасения в провинции Пхетбури в центральной части страны. Это примерно в десяти часах езды на машине от Пхукета.

[Эдвин Вик, глава Фонда друзей дикой природы Таиланда]:

«Там их разместят в больших вольерах, в более естественной среде, и уход за животными будет намного лучше».

Специалисты говорят, что хищников уже нельзя вернуть в дикую природу. Все они старые. А тиграм в любом случае трудно приспособиться к самостоятельной жизни после неволи.

До пандемии вклад туристического сектора в экономику Таиланда достигал 12%. Коронавирусные ограничения больно ударили по всей сфере туризма. В прошлом году в стране побывало менее полумиллиона путешественников. В первой половине этого года здесь уже приняли миллион туристов. Ожидается, что до конца декабря Таиланд посетят более пяти миллионов зарубежных гостей.

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