Борис Джонсон ушёл: как выберут нового премьера

Борис Джонсон ушёл с поста премьер-министра Великобритании. Он объявил о своей отставке на фоне очередного скандала,..

Борис Джонсон ушёл с поста премьер-министра Великобритании. Он объявил о своей отставке на фоне очередного скандала, за которым последовало массовое увольнение министров его кабинета.

Теперь в стране должны выбрать нового премьера. Но как это сделают?

Кандидатов, которые хотят попробовать себя на высшей должности, должны номинировать, по меньшей мере, два законодателя из Консервативной партии. Затем пройдут несколько раундов тайного голосования. Каждый раз будут отсеивать тех, кто набрал меньше всего голосов. Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока не останется два финалиста.

Затем пройдёт более обширное голосование по почте, в котором примут участие все члены Консервативной партии страны. Победителя назовут новым лидером и исполняющим обязанности премьер-министра.

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Хотя он или она не будет обязан объявлять о досрочных выборах, такое право у него будет.

Сколько времени это займёт, зависит от количества кандидатов. В прошлый раз Терезу Мэй, поскольку в конце июля парламент уйдёт на каникулы.

Что думают об отставке Джонсона жители Лондона?

[житель Лондона]:

«Я думаю, что Борис должен остаться. Он хороший парень, искренний, и я думаю, что он хорошо делает свою работу». [жительница Лондона]:

«Его толкали его же однопартийцы, но он пытался держаться. Не знаю, почему так произошло. Стыдно. Уверена, что над нами смеётся вся Европа». [житель Лондона]:

«Он должен был уйти давно. Мне очень жаль, потому что он полностью некомпетентный. Он действовал в своих интересах, а не в интересах страны, и постоянно врал. Я рад, что он ушёл, но это должно было произойти ещё год назад». [жительница Лондона]:

«Я сторонница лейбористов, но я люблю Бориса. Он очень много сделал для страны. Хотелось бы, чтобы ему простили такое окончание службы. Он пытался защитить своих соратников, но иногда это не работает».

Сейчас пока слишком рано прогнозировать, кто займёт кресло премьера. Впрочем, уже можно назвать тех, кто захочет побороться за эту должность. Это министр иностранных дел Лиз Трасс, экс-глава МИДа Джереми Хант и министр финансов Риши Сунак.

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