«Исчезла вся трава»: скотоводы США пускают коров на убой из-за засухи

Техас – крупнейший животноводческий регион США – оказался в тисках засухи. Из-за этого владельцы ферм всё..

Техас – крупнейший животноводческий регион США – оказался в тисках засухи. Из-за этого владельцы ферм всё чаще распродают скот.

Эта тенденция, скорее всего, окажет давление на стоимость говядины, поскольку предложение сократится.

С середины июля более 93% территории Техаса были во власти засухи. В некоторых районах её классифицировали как чрезвычайно сильную. Это наивысший уровень, при котором утрачиваются пастбища и посевы, снижается уровень воды в водохранилищах, ручьях и колодцах, а также возникают чрезвычайные ситуации.

Пол Крейкрафт – совладелец аукциона по продаже скота на востоке Техаса. Он говорит, что фермерам дешевле продавать коров, чем покупать им сено и корм.

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[Пол Крейкрафт, совладелец аукциона по продаже скота]:

«У нас неизвестно сколько дней держалось 37 градусов. Тут исчезла вся трава. Коровы начинают терять вес. Они слабые, потому что нет белка. Именно поэтому мы избавляемся от большого количества коров».

В Техасе насчитывается более 5,4 миллионов мясных коров. Это 14% запасов США.

При этом последние два месяца около 75% проданных на аукционе коров отправляют на бойню. В обычные годы на убой идёт 30-40% скота. Одновременно производители мяса со всей страны едут в Техас, чтобы закупиться, пока есть возможность.

[Дэвид Андерсон, экономист]:

«Мы столкнёмся с сокращением поставок говядины, а это означает более высокие цены».

Владельцы ранчо говорят, что из-за продажи скота их поголовье значительно сократится.

[Уэсли Рэтклифф, владелец ранчо]:

«Это были взрослые коровы, и они могли ещё отелиться. Но вместо того, чтобы ждать, пока они родят телят, мы отправили их на мясокомбинат».

В прошлый раз сильная засуха была в Техасе в 2011 году. Тогда многие скотоводы ушли из отрасли. В этом году ситуация повторяется.

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