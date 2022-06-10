Крупнейшие в Европе останки ящера нашли в Англии

Останки плотоядного хищника нашли на острове Уайт в Англии. Это был очень крупный динозавр. Таких больших..

[Крис Баркер, аспирант Университета Саутгемптона]:

«Крупные тероподы, как правило, встречались редко. Чем больше они становились, тем меньше вписывались в ту или иную экосистему. Поэтому найти кости такой крупной особи – захватывающая находка».

Останки плотоядного хищника нашли на острове Уайт в Англии. Это был очень крупный динозавр. Таких больших в Европе ещё не находили.

Этого ящера считают двоюродным братом самого крупного хищника той эпохи – тираннозавра рекса.

[Нил Гостлинг, палеонтолог]:

«Это очень крупный динозавр-теропод, плотоядный хищник. Возможно, это самый большой наземный хищник из найденных в Европе. Он из отряда спинозавров. Это был большой двуногий плотоядный динозавр из той же группы, что и тираннозавр рекс и велоцираптор».

Этот динозавр жил около 125 миллионов лет назад в меловой период. Нашли кости его спины, бёдер и хвоста. Учёные считают, что в длину он был более десяти метров. Возможно, больше. Питался в основном водной добычей.

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[Нил Гостлинг, палеонтолог]:

«У тираннозавра или велоцираптора черепа были квадратными. А у этого более вытянутый с длинными, гораздо более тонкими челюстями с цилиндрическими зубами, очень похожими на зубы крокодилов. Такие зубы бывают у животных, которые едят рыбу».

При этом исследователи считают, что найденный ящер не относится к представителям какого-либо ранее описанного вида. Пока его назвали «спинозавр Белой Скалы».

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