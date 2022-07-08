Почти полный скелет динозавра-хищника с огромным когтем нашли в Аргентине

В Аргентине обнаружили кости свирепых динозавров с огромной головой. Находку сделали на севере Патагонии. Этот вид..

В Аргентине обнаружили кости свирепых динозавров с огромной головой. Находку сделали на севере Патагонии. Этот вид ранее был неизвестен науке. Его назвали мераксес, в честь самки-дракона из «Игры престолов».

Плотоядный динозавр относится к группе кархародонтозавров.

[Себастиан Апестегуия, палеонтолог]:

«Мы впервые нашли такой полный скелет кархародонтозавра – особого рода динозавров. Скелет настолько полный, что у нас есть вся его передняя лапа до малейшей косточки, есть задняя нога и вся голова. Очень много материала. Такое произошло впервые».

Найденная особь жила примерно 90 миллионов лет назад в меловой период. Весила около четырёх тонн.

[Себастиан Апестегуия, палеонтолог]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Его примерная длина – 11-12 метров. Мы нашли почти весь череп. Не хватает только челюсти. Все конечности на месте».

Таких динозавров называют акулозубыми. К ним относятся более крупные гигантозавры из Патагонии, а также кархародонтозавры из Африки.

У этого динозавра были сильные челюсти с 15-сантиметровыми зубами. Также у него были самые большие когти среди его собратьев. Зато сами передние лапы оказались очень короткими – всего 60 сантиметров в длину.

[Себастиан Апестегуия, палеонтолог]:

«У него был дополнительный коготь – второй палец на лапе. Коготь был в два раза длиннее остальных. Это говорит о том, что он служил оружием для охоты».

Учёные предполагают, что причиной гибели этого динозавра стало то, что его раздавили. Расстояние между рёбрами этого 30-тонного гиганта не могло быть меньше двух метров. Однако на скелете кости находились друг от друга всего в 20-ти сантиметрах.

Короткая ссылка на эту страницу: