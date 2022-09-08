В Канаде арестовали второго из братьев, которые устроили массовую резню в индейской общине. Однако вскоре после..

В Канаде арестовали второго из братьев, устроивших массовую резню, но он умер

В Канаде арестовали второго из братьев, которые устроили массовую резню в индейской общине. Однако вскоре после этого он скончался в больнице.

Четырёхдневная операция по поимке 30-летнего Майлза Сандерсона закончилась недалеко от города Ростерн в провинции Саскачеван. Это примерно в 100 километрах от района, где в воскресенье развернулся один из самых кровавых актов насилия в истории страны. В результате нападений с ножами братья убили 10 человек. 18 получили ранения.

Полиция сообщает, что аресту предшествовала погоня по шоссе. До этого подозреваемый угнал автомобиль.

[Ронда Блэкмор, пресс-секретарь полиции]:

«7 сентября 2022 года в службу спасения поступило сообщение о том, что Майлз Сандерсон стоял возле жилого дома к северо-востоку от Вакау и был вооружён ножом. Сандерсон угнал белый грузовик Chevrolet Avalanche с номерным знаком 953-LPL и скрылся с территории. Хозяйка дома не пострадала».

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Майлза вынудили съехать с дороги. Затем он сдался и был увезён в карете скорой помощи живым. Вскоре он скончался он неустановленных травм. По мнению полиции, он мог нанести их себе сам.

При этом не уточняется, мог ли подозреваемый быть под действием наркотика или другого вещества, которое его убило. Способ и причину смерти определит вскрытие.

Старший брат и сообщник Майлза, 31-летний Дэмиен Сандерсон, был найден убитым в понедельник. Его тело лежало среди густой травы в районе проживания индейской общины кри, где и произошло большинство нападений. Теперь полиция расследует, мог ли младший брат убить старшего и в ходе борьбы получить травмы.

По данным полиции, на некоторых людей братья напали целенаправленно, в то время как другие стали случайными жертвами. Их мотивы по-прежнему неизвестны.

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