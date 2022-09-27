Древние римляне и варвары: античная реконструкция на юге Румынии

Около двух тысяч лет назад эта деревня на юге Румынии была древним римским городом Ромула. Право..
Дата загрузки: 2022-09-27
Около двух тысяч лет назад эта деревня на юге Румынии была древним римским городом Ромула. Право владения этой территорией оспаривали варварские племена. Одно из них – даки, высокоразвитое племя, населявшее Трансильванию. Вот они, одетые в шкуры животных, собираются вокруг костра.
Румыны возрождают далёкое прошлое на исторической реконструкции «Ромула Фест». С предельным вниманием к деталям, тщательно воссоздают костюмы и обмундирование.
Зрители с удовольствием наблюдают за битвой римлян и дакийцев. Многие представляют себя потомками древних дакийских племён, постоянно совершавших набеги на границы Римской империи.
[Эди Шнайдер, участник]:
«Это то, что течёт в моих венах, дакийская кровь! Это красиво. Отключаешься от всего, что беспокоит в реальном мире, в городских джунглях».
В воздухе повисло напряжение. Участники вжились в роли. За плечами месяцы подготовки. Так, щиты и шлемы древних римлян сделаны вручную, идеально повторяя оригиналы по цвету и форме.
[Эди Шнайдер, участник]:
«Это живой урок истории о том, как жили наши предки, о вещах, на которые люди больше не обращают внимания».
[Валентин Мокану, участник]:
«Я получаю двойное удовольствие. Для меня, как учителя истории, это альтернатива уроку в обычном классе. Я представляю историю более широкой аудитории и делаю это более наглядно».
Как гласят исторические записи, римляне выиграли битву. Местные жители это знают, но всё равно из года в год болеют за своих дакийских предков.
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