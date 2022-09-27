Древние римляне и варвары: античная реконструкция на юге Румынии

Около двух тысяч лет назад эта деревня на юге Румынии была древним римским городом Ромула. Право..

Около двух тысяч лет назад эта деревня на юге Румынии была древним римским городом Ромула. Право владения этой территорией оспаривали варварские племена. Одно из них – даки, высокоразвитое племя, населявшее Трансильванию. Вот они, одетые в шкуры животных, собираются вокруг костра.

Румыны возрождают далёкое прошлое на исторической реконструкции «Ромула Фест». С предельным вниманием к деталям, тщательно воссоздают костюмы и обмундирование.

Зрители с удовольствием наблюдают за битвой римлян и дакийцев. Многие представляют себя потомками древних дакийских племён, постоянно совершавших набеги на границы Римской империи.

[Эди Шнайдер, участник]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В воздухе повисло напряжение. Участники вжились в роли. За плечами месяцы подготовки. Так, щиты и шлемы древних римлян сделаны вручную, идеально повторяя оригиналы по цвету и форме.

[Эди Шнайдер, участник]:

«Это живой урок истории о том, как жили наши предки, о вещах, на которые люди больше не обращают внимания». [Валентин Мокану, участник]:

«Я получаю двойное удовольствие. Для меня, как учителя истории, это альтернатива уроку в обычном классе. Я представляю историю более широкой аудитории и делаю это более наглядно».

Как гласят исторические записи, римляне выиграли битву. Местные жители это знают, но всё равно из года в год болеют за своих дакийских предков.

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