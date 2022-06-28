Древние останки беременной черепахи нашли под полом здания в Помпеях

Древние останки беременной черепахи нашли в Помпеях. Рептилия, вероятно, умерла после землетрясения 62 года и до..

Древние останки беременной черепахи нашли в Помпеях. Рептилия, вероятно, умерла после землетрясения 62 года и до знаменитого извержения Везувия в 79 году. Её обнаружили под полом склада. Она, видимо, собиралась отложить яйцо, но не смогла. Это могло стать причиной её смерти. Биологи говорят, что такое случается.

Изначально здание, где нашли останки черепахи, было магазином. Он находился в районе, который сильно пострадал во время землетрясения. Магазин почему-то не восстановили.

[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеев]:

«Это интересно, поскольку позволяет нам поразмыслить о жизни Помпеев на этом этапе, после землетрясения, но до извержения. Тогда весь город превратился в строительную площадку, многие дома восстанавливали».

При этом некоторые районы, в том числе и центральные, не отстраивали. Людей в них не стало, зато начали забредать дикие животные, как, например, эта рептилия. Она принадлежит виду балканская черепаха.

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Здание, где располагался магазин, было построено в I веке нашей эры. На полу лежала роскошная мозаика, а стены были украшены искусной росписью. Также археологи нашли фрагменты картин и других древних предметов.

Сильное землетрясение 62-го года в Помпеях стало предвестником извержения Везувия. Извержение началось днём 24 августа 79 года и длилось сутки. Погибли три города – Помпеи, Геркуланум и Стабии, а также несколько селений и вилл.

Под многометровой толщей пепла всё сохранилось таким, каким было до извержения. Археологи нашли улицы и дома с полной обстановкой, а также останки людей и животных. Раскопки начались в середине XVIII века. Последние 60 лет в Помпеях идут в основном реставрационные работы. Примерно 20 процентов территории города пока погребены под пеплом.

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