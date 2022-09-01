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Бивень гигантского древнего слона нашли в Израиле

Бивень гигантского древнего слона нашли в Израиле

Окаменелый бивень гигантского доисторического слона нашли на юге Израиля. Предположительно, его хозяин жил полмиллиона лет назад...

Дата загрузки: 2022-09-01

Бивень гигантского древнего слона нашли в Израиле
Окаменелый бивень гигантского доисторического слона нашли на юге Израиля. Предположительно, его хозяин жил полмиллиона лет назад. Он относится к виду прямобивневых лесных слонов. Эти животные вырастали до четырёх метров в высоту и весили до 15 тонн.

[Ави Леви, археолог]:
«Мы видим здесь бивень прямобивневого слона. Он огромный. Его длина – два с половиной метра, диаметр – 20 сантиметров. Представляете, сколько он весил. Один бивень весил почти 150 килограммов».

Прямобивневые слоны жили в эпоху среднего и позднего плейстоцена. Они появились на Земле 780 тысяч лет назад. Последние представители вида вымерли 30 тысяч лет назад.

Эти огромные животные питались листьями и плодами разных деревьев. Жили небольшими стадами – от пяти до 15 особей. Известно, что на них охотились древние люди.

Найденный бивень законсервируют и доставят в лабораторию. Учёные точнее определят возраст находки, а потом передадут её музею в Иерусалиме.
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