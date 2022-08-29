Эти древние артефакты пережили взрыв в порту Бейрута в 2020 году. Витрина, в которой они стояли,..

Склеили из осколков: Британский музей восстановил артефакты после взрыва в Бейруте

Эти древние артефакты пережили взрыв в порту Бейрута в 2020 году.

Витрина, в которой они стояли, находилась в Археологическом музее Американского университета Бейрута в трёх километрах от порта.

Разбитые на тысячи осколков, эти стеклянные сосуды снова собрали в Британском музее.

На восстановление восьми из них потребовалось три месяца.

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[Дуйгу Камурчоглу, реставратор]:

«Команда решила, что эти восемь сосудов, которые вы видите позади меня, – наиболее подходящие для восстановления, а также для путешествия в Лондон. То есть они были достаточно прочными, чтобы действительно отправиться в Лондон, в Британский музей».

Это был настоящий вызов. На полу старинное стекло смешалось с осколками витрин и лапм.

В восстановлении помогли фотографии, сделанные на месте. В Лондоне артефакты начали обретать первоначальную форму.

[Дуйгу Камурчоглу, реставратор]:

«Стекло – это материал, на котором очень сложно скрыть какие-то трещины и стыки. Существуют способы, можно их использовать. Возможно, получится».

Но реставраторы выбрали другой путь.

[Дуйгу Камурчоглу, реставратор]:

«Команда решила, что наша цель не в том, чтобы скрыть эти стыки, а в том, чтобы наоборот их подчеркнуть, одновременно показав важность сохранения культурного наследия».

Стоит отметить, что суперклей во время реставрации не использовали. Задействовали другой, специализированный. Он очень прочный и со временем не желтеет.

Из восьми предметов пять относятся к римскому периоду, два – к византийскому и один – к исламскому. Это ранние примеры техники выдувания стекла.

Перед командами реставраторов стоит большая задача. Им предстоит собрать воедино ещё 46 сосудов.

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