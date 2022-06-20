Мужчины сделали кесарево сечение, и спасли малыша вомбата

Австралийцы Дмрензо Котзе и Крис Димаси увидели на дороге мёртвого вомбата. Мужчины решили перенести животное на обочину. Неожиданно у него внутри что-то зашевелилось.

Мужчины решили «разрезать и вытащить всё, что там было». Крис сделал кесарево сечение и извлёк детёныша вомбата. Малыш был живым и здоровым. Люди обмыли его водой, завернули в полотенце и отвезли в центр спасения диких животных.

«Они (вомбаты) обычно при рождении весят 3 кг… но он был розовым, без шерсти, и, вероятно, ему нужно ещё добрать 2,5 кг», – пояснила Джейн Будич, которая стала заботиться о малыше.

Детёныша кормят каждые четыре часа молоком из бутылочки. Он спит под грелкой в доме на диване у Джейн. А когда подрастёт, его поместят в вольер, а затем выпустят на волю.

«Ребята проделали замечательную работу, и заслуживают похвалы. Я благодарна им за то, что они сделали и сделали очень аккуратно и бережно», – сказала Джейн.