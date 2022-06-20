Коалиция Макрона лишилась большинства во французском парламенте

Президент Франции Эмманюэль Макрон потерял абсолютное большинство в Национальном собрании. По результатам второго тура парламентских выборов, его коалиция «Вместе!», хоть и вышла на первое место, но получила лишь 245 мандатов. То есть лишилась около сотни кресел.

На второе место вышла коалиция крайне левых и зелёных «Новый народный экологический и социальный союз». Он получил 131 кресло. А третьей пришла крайне правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение». У неё в парламенте будет 89 мест.

Ле Пен заявила, что хочет объединить всех «патриотов», в том числе левых.

[Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения»]:

«Мы продолжим работу объединения французского народа в одно большое народное движение. В него войдут все патриоты как справа, так и слева. Мы защитим страну от разрушения, которое мы видим каждый день».

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В предыдущем парламенте у коалиции Макрона было более 300 мест. А для абсолютного большинства необходимо не менее 289.

Теперь президенту придётся искать поддержки у других политических сил, чтобы продолжать намеченные реформы. При этом у бывшего марксиста Жан-Люка Меланшона, который возглавляет крайне левых, совсем другая политическая программа.

В то время как Макрон обещает повысить пенсионный возраст, то Меланшон – наоборот, снизить. Макрон также обещает перейти на зелёные источники энергии, а его ближайший соперник – повысить минимальную зарплату и заморозить цены на предметы первой необходимости.

Сейчас перед французами встал период неопределённости. Впервые за десятилетия ни одна партия не набрала абсолютного большинства. Это грозит политическим кризисом и ещё большим падением уровня жизни.

Явка на выборах составила чуть более 38%. Это даже меньше, чем в первом туре, который состоялся 12 июня.

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