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Готический замок появился в Швейцарии благодаря аномальной засухе

Готический замок появился в Швейцарии благодаря аномальной засухе

На берегу реки Толёр в Швейцарии высится готический замок. Это работа местного скульптора Франсуа Монту. Масштабы..

Дата загрузки: 2022-08-15

Готический замок появился в Швейцарии благодаря аномальной засухе
На берегу реки Толёр в Швейцарии высится готический замок. Это работа местного скульптора Франсуа Монту. Масштабы глиняной конструкции определила засуха, поразившая Европу.

Ещё два месяца назад планы Франсуа были скромнее. Естественный ограничитель такой работы – осадки. Но аномальная нехватка дождей позволила наращивать объемы замка с кружевами арок и башен без потерь.

[Франсуа Монту, художник]:
«Уже шесть недель я работаю над этим каждый день. Я, вероятно, остановлюсь, когда пойдут сильные дожди, поскольку не смогу строить. Всё будет разрушено».

Франсуа создаёт глиняные скульптуры на открытом воздухе каждое лето.

[Франсуа Монту, художник]:

«Я представляю, как люди ходят под арками, под мостом, смотрят на город. Я люблю представлять себя в их реальности, видеть их мир. Вижу, как под моими пальцами создаётся мир».

Посмотреть на глиняное творение приезжают туристы со всей Швейцарии.

[Коррина, туристка]:
«Он проявляет большое упорство. Прекрасно видеть людей, так увлечённых подобным проектом».

[Хайди Батти, туристка]:
«Я видела много фотографий по телевизору и часто бываю в районе реки Толёр. Я просто обязана была приехать и увидеть эти скульптуры, они потрясающие. У меня нет слов, как это великолепно».

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