Готический замок появился в Швейцарии благодаря аномальной засухе

На берегу реки Толёр в Швейцарии высится готический замок. Это работа местного скульптора Франсуа Монту. Масштабы..
Дата загрузки: 2022-08-15
Ещё два месяца назад планы Франсуа были скромнее. Естественный ограничитель такой работы – осадки. Но аномальная нехватка дождей позволила наращивать объемы замка с кружевами арок и башен без потерь.
[Франсуа Монту, художник]:
«Уже шесть недель я работаю над этим каждый день. Я, вероятно, остановлюсь, когда пойдут сильные дожди, поскольку не смогу строить. Всё будет разрушено».
Франсуа создаёт глиняные скульптуры на открытом воздухе каждое лето.
[Франсуа Монту, художник]:
«Я представляю, как люди ходят под арками, под мостом, смотрят на город. Я люблю представлять себя в их реальности, видеть их мир. Вижу, как под моими пальцами создаётся мир».
Посмотреть на глиняное творение приезжают туристы со всей Швейцарии.
[Коррина, туристка]:
«Он проявляет большое упорство. Прекрасно видеть людей, так увлечённых подобным проектом».
[Хайди Батти, туристка]:
«Я видела много фотографий по телевизору и часто бываю в районе реки Толёр. Я просто обязана была приехать и увидеть эти скульптуры, они потрясающие. У меня нет слов, как это великолепно».
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